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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении дрона и снаряда над Белгородом

ПВО сбила украинский беспилотник и снаряд «Ураган» над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ураган», и беспилотник, сообщило российское Минобороны. Инцидент произошел около 19:30 мск.

Накануне, 8 января, силы ПВО сбили над регионом десять снарядов, выпущенных из чешской РСЗО Vampire. Тогда же губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

В результате обстрела пострадали три человека — женщина и двое мужчин, их отправили в больницу с осколочными ранениями.

С конца декабря украинская сторона не раз предпринимала попытки обстрелять Белгород. 30 декабря центр города попал под удар ракет «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядов РСЗО Vampire чешского производства. В результате погибли 25 человек, пять из них — дети, пострадали более 100 человек.

Теги
Минобороны беспилотники РСЗО «Ураган» Белгородская область
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