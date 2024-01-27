Дрон-камикадзе сбросил взрывное устройство на село Антоновка

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Вооруженные силы Украины атаковали село Антоновка Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, сбросившего взрывное устройство на частный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль», — добавил Гладков. Он отметил, что сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте.

27 января село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа трижды подверглось атакам со стороны Украины. Населенный пункт попал под обстрел, три частных домовладения и автомобиль получили повреждения. Позже село атаковали дроны-камикадзе, сбросившие четыре взрывных устройства. Одно частное домовладение и несколько автомобилей получили повреждения, одна из машин загорелась.

После этого Новую Таволжанку еще раз обстреляли. Гладков рассказал, что повреждена линия электропередачи, из-за чего абоненты четырех улиц в селе остались без света.

Перед обстрелами в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.