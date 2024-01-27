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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы

В Харькове, Полтаве и Кременчуге раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове были слышны взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале. Он призвал жителей быть осторожными.

Глава военной администрации Олег Синегубов попросил жителей города и области находиться в укрытиях.

ТСН и «Суспільне» пишут о взрывах в Полтаве. По данным «Суспільне» и «РБК Украина», в Кременчуге также прозвучали взрывы.

Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин позднее уточнил, что на промышленном объекте на территории Кременчугского района произошел пожар.

В Харькове и Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Вечером в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Одесской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. На данный момент прозвучал отбой тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
взрывы Харьков Полтава Кременчуг
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