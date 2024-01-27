В Харькове, Полтаве и Кременчуге раздались взрывы

В Харькове, Полтаве и Кременчуге прозвучали взрывы

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове были слышны взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале. Он призвал жителей быть осторожными.

Глава военной администрации Олег Синегубов попросил жителей города и области находиться в укрытиях.

ТСН и «Суспільне» пишут о взрывах в Полтаве. По данным «Суспільне» и «РБК Украина», в Кременчуге также прозвучали взрывы.

Глава Полтавской военной администрации Филипп Пронин позднее уточнил, что на промышленном объекте на территории Кременчугского района произошел пожар.

Вечером в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Одесской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога. На данный момент прозвучал отбой тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.