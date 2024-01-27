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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области обстреляли село Новая Таволжанка

Гладков: в Белгородской области обстреляли приграничное село Новая Таволжанка
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ущерб, по словам губернатора, получили три частных домовладения: там выбило окна, также оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица.

Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль.

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Фото:Яндекс.Карты

Село Новая Таволжанка находится в 800 м от границы России с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории. Накануне Гладков писал, что в Грайворонском городском округе региона под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино — туда прилетело четыре снаряда. Как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений не было.

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Белгородская область обстрел село Украина Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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