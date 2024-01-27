В Белгородской области обстреляли село Новая Таволжанка
В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Ущерб, по словам губернатора, получили три частных домовладения: там выбило окна, также оказались посечены кровли, заборы, гараж и теплица.
Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль.
Село Новая Таволжанка находится в 800 м от границы России с Харьковской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории. Накануне Гладков писал, что в Грайворонском городском округе региона под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино — туда прилетело четыре снаряда. Как сообщил губернатор, пострадавших и разрушений не было.
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