Министр обороны Германии призвал настроиться на опасность войны с Россией

Германия должна учитывать возможность военного конфликта с Россией и настроиться на нее, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус в эфире ZDF.

Речь идет не идет о «конкретной подготовке к нападению», однако надо считаться с такой возможностью, считает министр.

«А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал он.

С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет «полностью боеспособна», добавил министр.

Он привел оценки военных экспертов, согласно которым понадобится «несколько лет, чтобы Россия <...> была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — РБК)».

«Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться», — заключил Писториус.

В середине января немецкое издание Bild выпустило статью о содержании секретного документа, в котором анализируется возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. В частности, рассматривается следующий вариант развития событий: в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, а затем произойдет «неминуемое начало войны» летом 2025 года.

В Минобороны Германии в ответ на статью заявили, что изучение разных сценариев развития событий, даже крайне маловероятных, — часть повседневной работы военного ведомства. Особое значение это имеет для тренировок армии, добавили в министерстве.

Кремль и российский МИД отнеслись к публикации Bild скептически. «Я не стал бы комментировать это сообщение Bild: последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных «уток», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов» воевать с НАТО. Песков, в свою очередь, говорил, что страна не угрожает Европе.