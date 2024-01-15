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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал «уткой» статью Bild о сценарии войны России и НАТО

Песков назвал «уткой» статью Bild о сценарии нападения России на восток НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью немецкого издания Bild о сценарии атаки России на восточный фланг НАТО в 2025 году, отметив, что издание публикует «утки», передает «РИА Новости».

«Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных «уток», — сказал Песков.

Накануне Bild написал со ссылкой на секретный документ бундесвера (Вооруженные силы Германии) о возможном сценарии, при котором Россия может атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Согласно публикуемому сценарию, кульминацией конфликта станет размещение сотен тысяч солдат НАТО в Восточной Европе и «неминуемое начало войны» летом 2025 года.

Конфликт начнется в июле 2024 года, когда после успешного наступления на Украине Россия станет проводить «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, пишет Bild. Она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии. Затем, как пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград.

В декабре 2024 года, пишет Bild, в Сувалкском коридоре (перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО) произойдет искусственно спровоцированный «пограничный конфликт», который приведет к беспорядкам и жертвам. Затем, полагают в бундесвере, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинит Запад в подготовке нападения на страну.

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В январе 2025-го на заседании Совета НАТО Польша и страны Балтии сообщат о растущей угрозе со стороны России, утверждает Bild. В мае 2025 года НАТО примет решение о мерах сдерживания: на восточный фланг перебросят 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера. Вопрос о том, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в сценарии открытым, отмечает издание.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя статью, назвала ее «прошлогодним гороскопом». «Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [Анналены] Бербок», — уточнила Захарова.

Теги
Дмитрий Песков Bild НАТО Германия война Военная операция на Украине
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