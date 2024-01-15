 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Германии объяснило документ о сценарии войны с Россией

Минобороны Германии назвало обычным делом проработку сценариев конфликтов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Изучение разных сценариев развития событий, даже крайне маловероятных, — часть повседневной работы военного ведомства, сообщили в Минобороны Германии, передает Bild.

В особенности это важно для тренировок армии, подчеркнули в ведомстве.

Так немецкое министерство прокомментировало статью Bild о содержании секретного документа, в котором анализируется возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. В частности, рассматривается следующий вариант развития событий: в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, а затем произойдет «неминуемое начало войны» летом 2025 года.

Польша пригласила немецкие войска фразой «добро пожаловать»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кремль и МИД отнеслись к публикации скептически. «Я не стал бы комментировать это сообщение Bild: последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных «уток», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден не исключал, что Россия в случае победы на Украине может атаковать страны НАТО. Однако «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» так поступать у России нет, заочно ответил ему президент Владимир Путин. «Россия не представляет угрозы для Европы — Европа представляет угрозу для России», — говорил в ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

Теги
Германия Бундесвер
Материалы по теме
Польша пригласила немецкие войска фразой «добро пожаловать»
Политика
Bild сообщил о неизвестных дронах над военными полигонами Германии
Политика
Посол в Германии заявил об отсутствии у Запада «вундерваффе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Аналитик 10x Research спрогнозировал падение цены биткоина до $38 тыс. Крипто, 15:58
Прокуратура оспорила приговор Баяну за подкуп футбольных судей Спорт, 15:57
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 15:54
8 принципов хорошего сна Pro, 15:52
В польском МИДе назвали Байдена подарком небес Политика, 15:37
Минобороны России анонсировало «большой договор» с Ираном Политика, 15:33
Глава Минобороны Британии назвал 2024 год решающим в судьбе Украины Политика, 15:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Кравцов назвал долю школ с оставшейся второй сменой обучения Общество, 15:22
Продажи новостроек в Москве и области в декабре выросли почти наполовину Недвижимость, 15:18
Какие российские компании могут показать впечатляющий рост в 2024 году Pro, 15:07
Синоптики рассказали, когда в Москве снова будет снегопад Общество, 15:04
Российский теннисист Карацев выбыл на полгода из-за травмы Спорт, 15:02
Эрдоган бойкотировал форум в Давосе Политика, 15:02
Пожар в пивном ресторане в Улан-Удэ. Видео Общество, 14:55