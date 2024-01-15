Минобороны Германии объяснило документ о сценарии войны с Россией

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Изучение разных сценариев развития событий, даже крайне маловероятных, — часть повседневной работы военного ведомства, сообщили в Минобороны Германии, передает Bild.

В особенности это важно для тренировок армии, подчеркнули в ведомстве.

Так немецкое министерство прокомментировало статью Bild о содержании секретного документа, в котором анализируется возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. В частности, рассматривается следующий вариант развития событий: в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград, а затем произойдет «неминуемое начало войны» летом 2025 года.

Кремль и МИД отнеслись к публикации скептически. «Я не стал бы комментировать это сообщение Bild: последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных «уток», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

Президент США Джо Байден не исключал, что Россия в случае победы на Украине может атаковать страны НАТО. Однако «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» так поступать у России нет, заочно ответил ему президент Владимир Путин. «Россия не представляет угрозы для Европы — Европа представляет угрозу для России», — говорил в ноябре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков