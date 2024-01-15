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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала прошлогодним гороскопом сценарий войны НАТО с Россией

Захарова назвала прошлогодним гороскопом сценарий от Bild войны НАТО с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Возможный сценарий атаки России на восточный фланг НАТО, который рассматривает Германия, — это «прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почитала немецкий «секретный план», слитый в инфопомойку «Бильд». Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [Анналены] Бербок», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее газета Bild описала секретный документ бундесвера, в котором изложен возможный «Путь к конфликту» между Россией и НАТО. По данным издания, в плане говорится, что в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад.

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В документе также упоминаются возможные масштабные учения с Белоруссией, риск переброски российских войск и ракет средней дальности в Калининград, а также искусственно спровоцированные беспорядки на границе Польши и Литвы. Согласно сценарию, в январе 2025 года страны Балтии сообщат о растущей угрозе со стороны России, после чего НАТО примет меры сдерживания и перебросит войска на восточный фланг.

О возможном военном конфликте европейских стран с Россией ранее заявили начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман, командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен и президент США Джо Байден. Вероятность войны также допустили власти Швеции, которая подала заявку на вступление в НАТО, но пока не присоединилась к блоку.

В России неоднократно отрицали планы военного столкновения с НАТО. В частности, президент Владимир Путин говорил, что у страны нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами альянса. Москва, напротив, заинтересована в развитии отношений, заявлял он.

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Теги
Персоны
Мария Захарова Германия НАТО война
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник
24 декабря 1975 года
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