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Выборы в США ,  
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Трамп заявил, что Байден снимется с выборов президента США

Трамп: Байден снимется с выборов президента США в 2024 году
Сюжет
Выборы в США

Действующий президент США Джо Байден снимется с выборов главы государства в 2024 году. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп в интервью Fox News, фрагмент записи показало на странице в X (ранее — Twitter) издание The Post Millenial.

Отвечая на вопрос журналистки, считает ли он, что Байден выйдет из президентской гонки, Трамп заявил: «Лично я думаю, что так и будет».

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Об участии в них объявили и Байден, и Трамп, для обоих новый срок может стать вторым.

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В предвыборной гонке участвуют три независимых кандидата, столько же — от Демократической партии, в том числе Байден, и два политика от Республиканской партии — Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. Окончательное решение, чьи кандидатуры выдвинут партии, будет принято по итогам праймериз.

Трамп неоднократно критиковал деятельность администрации 81-летнего Байдена. В феврале 2022 года Трамп заявил, что она «разрушила» США за один год работы. Среди ошибок американских властей он назвал вывод войск из Афганистана, высокую инфляцию, беспорядок на границах и потерю страной независимости в энергетической сфере. Кроме того, по словам Трампа, некомпетентность Байдена подвела мир к третьей мировой войне.

Самому Трампу запретили участвовать в праймериз республиканцев в штатах Колорадо и Мэн из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Политик намерен оспорить эти запреты. Кроме того, участию Трампа в выборах могут помешать судебные разбирательства: экс-президент является фигурантом четырех уголовных дел, ему предъявлен 91 пункт обвинений. Сам Трамп говорил, что ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы. Политик не признает вину.

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Штаб Трампа называл предъявление ему обвинений попыткой администрации Байдена вмешаться в выборы.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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