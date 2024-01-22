Трамп назвал честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах нового главы страны, назвал большой честью поддержку со стороны губернатора штата Флорида Рона Десантиса, объявившего о прекращении своей президентской кампании.

«Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена», — сказал Трамп телеканалу Fox News.

Во время общения с группой сторонников в Нью-Гэмпшире политик пообещал, что больше не будет называть Десантиса «Десанктимониусом» (от англ. sanctimonious — ханжа, лицемер). «Это имя официально сдается в утиль», — сказал Трамп (цитата по The Hill).

После того, как Десантис прекратил президентскую кампанию, предвыборный штаб Трампа распространил заявление, призвав «всех республиканцев объединиться вокруг Трампа, чтобы одержать победу над продажным Джо Байденом и покончить с его чудовищным нахождением на посту президента».

Экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая также хочет баллотироваться на президентских выборах от Республиканской партии, поблагодарила Десантиса за участие в предвыборной гонке. «Он хороший губернатор, и мы желаем ему всего наилучшего», — сказала Хейли на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире. Она заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

Десантис объявил о выходе из президентской гонки в видео, опубликованном в соцсети X. Он заявил, что после того, как занял второе место на кокусах (собраниях сторонников партии, на которых избиратели сначала обсуждают кандидатов, а потом голосуют за них) в штате Айова, он не может «просить сторонников добровольно посвящать свое время и жертвовать свои ресурсы без ясного пути к победе». Десантис пообещал поддержать Трампа на выборах.