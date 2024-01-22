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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Трамп назвал большой честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса
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Выборы президента США

Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах нового главы страны, назвал большой честью поддержку со стороны губернатора штата Флорида Рона Десантиса, объявившего о прекращении своей президентской кампании.

«Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена», — сказал Трамп телеканалу Fox News.

Во время общения с группой сторонников в Нью-Гэмпшире политик пообещал, что больше не будет называть Десантиса «Десанктимониусом» (от англ. sanctimonious — ханжа, лицемер). «Это имя официально сдается в утиль», — сказал Трамп (цитата по The Hill).

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Никки Хейли и Дональд Трамп

После того, как Десантис прекратил президентскую кампанию, предвыборный штаб Трампа распространил заявление, призвав «всех республиканцев объединиться вокруг Трампа, чтобы одержать победу над продажным Джо Байденом и покончить с его чудовищным нахождением на посту президента».

Экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая также хочет баллотироваться на президентских выборах от Республиканской партии, поблагодарила Десантиса за участие в предвыборной гонке. «Он хороший губернатор, и мы желаем ему всего наилучшего», — сказала Хейли на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире. Она заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

Десантис объявил о выходе из президентской гонки в видео, опубликованном в соцсети X. Он заявил, что после того, как занял второе место на кокусах (собраниях сторонников партии, на которых избиратели сначала обсуждают кандидатов, а потом голосуют за них) в штате Айова, он не может «просить сторонников добровольно посвящать свое время и жертвовать свои ресурсы без ясного пути к победе». Десантис пообещал поддержать Трампа на выборах.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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