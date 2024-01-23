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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о движении войск к городу в ДНР, откуда обстреляли Донецк

Пушилин: силы России движутся к городу Курахово в ДНР, откуда обстреляли Донецк
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские подразделения продвигаются в направлении города Курахово в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), откуда 21 января обстреляли Донецк. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Стреляли с направления Курахово — населенный пункт, который пока еще находится под контролем противника. Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — сказал он.

Донецк попал под обстрел утром 21 января. По данным российского МИДа, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик». В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, писал Пушилин.

Кремль заявил о «зверином лице» Киева после обстрела рынка в Донецке
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), Донецк в течении дня 21 января обстреливали со стороны поселка Кураховка, расположенного к северу от Курахово. Расстояние между населенными пунктами — чуть более 5 км.

После обстрела в Донецке объявили однодневный траур. МИД назвал удар по городу «варварским террористическим актом», Кремль заявил, что украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое «звериное лицо». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка».

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Теги
Донецк обстрел Денис Пушилин ДНР
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