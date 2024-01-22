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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о «зверином лице» Киева после обстрела рынка в Донецке

Песков: Киев в очередной раз показал «звериное лицо», обстреляв рынок в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине
Донецкий рынок попал под обстрел утром 21 января. Погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. Песков назвал атаку террористическим актом, отметив, что «киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо»
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое «звериное лицо», обстреляв накануне рынок в Донецке, в результате чего погибли 27 человек. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо. В том плане, что они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, они наносят удары по людям, по гражданскому населению. И тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, — это чудовищный акт терроризма», — подчеркнул он.

Песков отметил, что при ударе ВСУ использовали «неизбирательное вооружение», из-за чего жертвами стали гражданские. «Мы решительно это осуждаем. И, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», — добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о том, известно ли властям, кто стоял за атакой на терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге, Песков указал, что Минобороны и другие ведомства «принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак».

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел ВСУ Донецка
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Донецк попал под обстрел утром 21 января. По данным российского Министерства иностранных дел, украинские военные нанесли шесть артиллерийских ударов по рынку и магазинам в квартале «Текстильщик». В результате удара по микрорайону погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них есть два подростка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

22 января в городе объявили днем траура. МИД назвал обстрел «варварским террористическим актом». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе <...> обстрел города Донецка». Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский допустил, что удар по Донецку обсудят на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН.


 

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Донецк обстрел Дмитрий Песков Военная операция на Украине
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