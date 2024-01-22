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Выборы президента США ,  
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Маск словами «не могу представить» описал вариант голосования за Байдена

Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на выборах президента
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отверг возможность того, что будет голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена на выборах 2024 года. Такое заявление предприниматель сделал в соцсети X (бывший Twitter).

«Не могу себе представить, чтобы я в этот раз голосовал за Байдена», — написал Маск.

Так он прокомментировал пост c собственным интервью, которое он дал телеканалу CNBC в мае 2023 года. Тогда ведущий Дэвид Фабер спросил Маска, жалеет ли он о том, что в 2020 году отдал свой голос за Байдена.

«Чувак, я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Это то, что я хочу», — сказал в ответ Маск. Фабер предложил ему уточнить, что значит «нормальный человек». Предприниматель ответил: «Нам просто нужен хороший руководитель, генеральный директор Америки».

Маск назвал беспределом гибель американского блогера в украинской тюрьме
Политика
Илон Маск

В сентябре 2023-го Маск назвал настоящим главой государства в США человека, который управляет телесуфлером Байдена. В ноябре бизнесмен подтвердил нежелание снова голосовать за действующего президента. На вопрос о том, готов ли он поддержать кандидатуру экс-президента Дональда Трампа, Маск ответил словами «сложный выбор».

В январе 2024 года Маск назвал «полным беспределом» ситуацию вокруг гражданина США блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме. Так бизнесмен прокомментировал пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который написал, что администрация Байдена «и пальцем не пошевелила», чтобы вызволить Лиру, хотя могла сделать это «посредством телефонного звонка».

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Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на них могут выдвинуть экс-президента Дональда Трампа или бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Действующий американский лидер Джо Байден также заявлял, что собирается баллотироваться от Демократической партии.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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