Маск отказался голосовать за Байдена на президентских выборах в США в 2024 году

Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что не стал бы голосовать за действующего президента США Джо Байдена на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом он сообщил на мероприятии, организованном газетой The New York Times, трансляцию вел телеканал CNBC.

«Думаю, я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал бизнесмен.

На вопрос о том, готов ли он поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Маск ответил, что это «сложный выбор».

В мае Маск рассказал, что на президентских выборах 2020 года, в которых участвовали оба политика, голосовал за Байдена. Тогда же в интервью CNBC бизнесмен заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека».

На вопрос, недоволен ли он Байденом сейчас, Маск ответил другим вопросом: «Разве мы все не хотим, чтобы президентом стал нормальный человек?».

Маск подтвердил предположение телеведущего, что понятие «нормальный человек» подразумевает компетентность. «Поскольку президент фактически является главой исполнительной власти страны, нам действительно важно, является ли он хорошим исполнительным директором. Дело не только в том, разделяют ли они ваши убеждения, но и в том, умеет ли он что-то делать», — сказал тогда предприниматель.

Каждый день, по словам Маска, приходится принимать множество решений и «многие из них не связаны с моральными убеждениями». «Нам просто нужен хороший руководитель, генеральный директор Америки», — пояснял бизнесмен.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2024 года. И Трамп, и Байден объявили о своем участии в них.

Против Трампа в США выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что совокупно ему грозит 561 год тюрьмы.