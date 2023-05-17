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Маск заявил о желании увидеть на посту главы США «нормального человека»

Илон Маск: хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Предприниматель Илон Маск голосовал на выборах президента США в 2020 году за Джо Байдена, однако сейчас считает, что во главе страны должен стать «нормальный человек». Об этом он сообщил в интервью CNBC.

Телеведущий Дэвид Фабер спросил Маска, жалеет ли он о том, как голосовал в 2020 году.

«Чувак, я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Это то, что я хочу», — сказал в ответ Маск. Он также процитировал поговорку «для нас лучше, чтобы нами руководили люди, выбранные наугад из телефонной книги, чем преподаватели Гарварда», отметив, что считает это высказывание мудрым.

Когда ведущий спросил Маска, недоволен ли он Байденом сейчас, тот ответил вопросом на вопрос: «Разве мы все не хотим, чтобы президентом стал нормальный человек?» Затем Фабер предложил Маску уточнить, что значит «нормальный человек», предположив, что речь идет о компетентности.

«Да, думаю, однозначно <...>. Поскольку президент фактически является главой исполнительной власти страны, нам действительно важно, является ли он хорошим исполнительным директором. Дело не только в том, разделяют ли они ваши убеждения, но и в том, умеет ли он что-то делать? Каждый день приходится принимать множество решений. Многие из них не связаны с моральными убеждениями. И нам просто нужен хороший руководитель, генеральный директор Америки», — считает бизнесмен.

Это не первый раз, когда Маск критикует действующего президента США и его администрацию. Так, в январе прошлого года он называл Байдена «марионеткой», после того как тот не упомянул Tesla среди американских компаний, которые производят большинство своих электрокаров на территории США. Миллиардер также обвинил главу государства в том, что держит американцев «за идиотов».

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В интервью телеканалу Fox News 17 мая Маск назвал Байдена кем-то вроде «пустого костюма». «Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер, — сказал он. — Путь к власти — это путь к телесуфлеру». Миллиардер также раскритиковал администрацию действующего президента США, сравнив ее по эффективности работы с предыдущей администрацией, при президенте Дональде Трампе. «Администрация Трампа, если оставить самого Трампа в стороне, в его администрации было много людей, которые эффективно добивались цели», — считает Маск.

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