Маск назвал настоящего президента США

Человек, который «управляет телесуфлером» действующего президента США Джо Байдена, является настоящим главой государства. Об этом заявил в социальной сети X (ранее — Twitter) американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на дискуссии по импичменту Байдену среди республиканцев. Подготовка к вероятным попыткам провести эту процедуру началась еще в январе, с первого дня заседаний палаты представителей, большинство в которой получили республиканцы.

«Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером», — написал Маск.

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