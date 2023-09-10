branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 07:13
Маск назвал настоящего президента США Политика, 07:07
Холдинг «Газпром-Медиа» начал переговоры с Таиландом по экспорту кино Технологии и медиа, 07:07
ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни Экономика, 07:04
Россиянин Волков победил австралийца на турнире UFC в Сиднее Спорт, 06:55
Умеров заявил о планах учредить на Украине должность военного омбудсмена Политика, 06:52
Минобороны заявило об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный Политика, 06:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Посол заявил об интересе Филиппин к поставкам нефтепродуктов из России Политика, 06:30
У берегов Крыма сбили восемь дронов Политика, 06:09
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Хунта в Нигере обвинила Францию в развертывании сил для интервенции Политика, 05:46
Минобороны сообщило об ударах по «Азову» на краснолиманском направлении Политика, 05:41
В России нашли крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества Бизнес, 05:20
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве с рейтингами вузов Экономика, 05:09
Политика ,  
0 

Маск назвал настоящего президента США

Маск: управляющий телесуфлером Байдена — настоящий президент США

Человек, который «управляет телесуфлером» действующего президента США Джо Байдена, является настоящим главой государства. Об этом заявил в социальной сети X (ранее — Twitter) американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Так бизнесмен отреагировал на дискуссии по импичменту Байдену среди республиканцев. Подготовка к вероятным попыткам провести эту процедуру началась еще в январе, с первого дня заседаний палаты представителей, большинство в которой получили республиканцы.

«Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером», — написал Маск.

Материал дополняется

Теги
Джо Байден Илон Маск США импичмент