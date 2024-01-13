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Военная операция на Украине ,  
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Маск назвал беспределом гибель американского блогера в украинской тюрьме

Маск назвал беспределом смерть американского блогера Лиры в украинской тюрьме
Сюжет
Военная операция на Украине
Гонсало Лиру задержали на Украине в мае 2023 года и обвинили в поддержке России. Маск ранее требовал от украинских властей объяснений, почему блогер находится в заключении
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Ситуация, при которой журналист и блогер Гонсало Лира, имевший американское и чилийское гражданства, умер в СИЗО украинского Харькова, — это крайняя степень беззакония. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.

«Это полный беспредел!» — ответил Маск в соцсети X на пост американского предпринимателя Дэвида Сакса. Тот написал, что администрация президента США Джо Байдена «и пальцем не пошевелила», чтобы вызволить Лиру из украинской тюрьмы, хотя могла сделать это «с помощью телефонного звонка».

По мнению Сакса, украинское правительство «знало, что может действовать безнаказанно», поскольку американские власти не предприняли никаких попыток освободить блогера. «Наглое убийство американского гражданина в заключении раскрыло бандитский и неуправляемый режим», — заявил он.

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Служба безопасности Украины в&nbsp;Киеве

Предприниматель обвинил украинское правительство в применении насилия по отношению к Лире и лишении его необходимой медицинской помощи. Он написал, что не видит разницы между такими действиями и умышленным убийством.

О смерти Лиры накануне сообщил американский телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на его отца, Гонсало Лиру-старшего. Блогеру было 55 лет. Журналист Алекс Рубинштейн написал, что, по словам Гонсало Лиры-старшего, его сын умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали не сразу.

Рубинштейн утверждает, что 4 января получил от заключенного записку, в которой тот просил рассказать его сестре о проблемах со здоровьем — пневмонии, скоплении воздуха в плевральной полости и отеке. В послании Лиры говорилось, что его состояние ухудшилось еще в середине октября, но тюремная администрация это проигнорировала.

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Госдепартамент США позже подтвердил смерть Лиры. В ведомстве отказались давать комментарии, объяснив это уважением к семье умершего.

Служба безопасности Украины задержала Лиру в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в оправдании «агрессии России против Украины» (ч. 3 ст. 436-2 УК). В СБУ заявили, что блогер «отрицал военные преступления России», говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине «неонацистским».

Публикации Лиры о происходящем на Украине часто цитировали российские СМИ. «Честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса и описывал творившееся вокруг безобразие, в том числе зверства нацистов. Своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза», — описывали работу блогера в российском МИДе.

В начале декабря 2023 года Маск потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений, почему американский гражданин находится под стражей на Украине после того, как США оказали стране помощь на более чем $100 млрд. В СБУ ответили предпринимателю, что Лира был задержан в соответствии с украинским законодательством.

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Теги
Персоны
Яна Ломакина
Илон Маск блогеры США Украина
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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