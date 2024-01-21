На Украине нашли угрожавших журналисту, писавшему о коррупции в армии

Фото: Офис Генерального прокурора

Украинские правоохранительные органы установили личности людей, угрожавших журналисту, который в том числе писал о коррупции в Минобороны, когда ведомством руководил Алексей Резников. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.

«Органы правопорядка столицы установили лиц, которые 14 января в Киеве совершили противоправные действия в отношении специального корреспондента одного из изданий с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

В офисе также отметили, что, по данным следствия, журналисту угрожали жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей. В домах подозреваемых провели обыски, во время которых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

15 января основатель издания «Наши деньги» Юрий Николов рассказал, что неизвестные пытались вломиться к нему в дом, запугивали его родственников и обклеили входную дверь листовками. По его мнению, это произошло из-за статьи о коррупции экс-министра обороны Резникова и его подчиненных.

В январе 2023-го издание «Зеркало недели» опубликовало статью Николова, в которой он раскрыл копии договоров об организации питания воинских частей в шести украинских областях. Из них следовало, что Минобороны согласовало закупку продуктов по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах.

3 сентября президент Владимир Зеленский объявил о замене министра обороны. На место Резникова он предложил парламенту назначить Рустема Умерова. 6 сентября Верховная рада утвердила его кандидатуру.

В январе 2024-го Умеров подтвердил, что в министерстве существует проблема коррупции. Он написал, что внутренний аудит выявил нарушения более чем на 10 млрд грн. «Жестко реагируем на все случаи», — отметил министр. В качестве примера он привел эпизод, когда в декабре 2023 года была ликвидирована схема по приобретению боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.