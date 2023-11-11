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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Украины решило окрашивать топливо для борьбы с коррупцией

Минобороны Украины: в топливо будут добавлять краситель для борьбы с коррупцией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Украины обяжут поставщиков топлива для армии красить бензин и дизель зеленым и красным цветом соответственно, чтобы бороться с их перепродажей, сообщили в Минобороны страны. В топливо будут добавлять специальный краситель.

«Маркировка даст возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое закупили исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

В Минобороны подчеркнули, что промаркированное топливо не получится разбавить, чтобы заставить цвет исчезнуть, потому что «даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета». Аналогичная ситуация с бензином.

В результате нововведения цены на дизель и бензин не изменятся, уточнили в ведомстве.

В начале октября издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ «Интегрированная страновая стратегия» Вашингтона сообщило, что США пытаются помочь Украине в борьбе с коррупцией из-за опасения негативных последствий, среди которых может быть отказ Запада поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия распространяет ложь о коррупции в его стране, чтобы расколоть поддержку Запада. Он подчеркнул, что «ни один доллар не был украден у наших партнеров», признав, что бывают «разные люди и случаи».

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Теги
Украина Минобороны дизельное топливо бензин ВСУ
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