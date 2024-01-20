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Выборы в США ,  
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Джонсон заявил, что президентство Трампа может стать победой для мира

Борис Джонсон: президентство Трампа может стать большой победой для мира
Сюжет
Выборы в США

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 может быть тем, что сейчас нужно миру, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в колонке для Daily Mail.

«Если вы посмотрите на факты, вы действительно сможете привести доводы — и я с таким же успехом могу сделать это сейчас, — что президентство Трампа может быть именно тем, что нужно миру», — написал бывший премьер.

Джонсон призвал своих «высокомерных друзей», выступающих против кандидатуры Трампа, успокоиться. «Нам всем нужно повзрослеть и привыкнуть к такой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что он это сделает, — президентство Трампа может стать большой победой для всего мира», — добавил политик.

Экс-премьер Великобритании подчеркнул, что он «не умаляет» «замечательных качеств» нынешнего американского президента Джо Байдена и «не преуменьшает вопиющую ошибку» Трампа — штурм Капитолия в январе 2021 года.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке участвуют три независимых кандидата, столько же — от Демократической партии, в том числе Байден, и четыре политика от Республиканской партии, включая Трампа. Окончательное решение, кого партии выдвинут в кандидаты в президенты, будет принято на праймериз.

На данный момент, согласно данным медиакомпании RealClearPolitics, Дональд Трамп лидирует в опросах общественного мнения в качестве кандидата от республиканцев — его средний рейтинг составляет 66,1%. Следующей идет бывшая губернатор Южной Каролины и экс-постпред США в ООН Никки Хейли (11,5%), затем — губернатор Флориды Рон Десантис (10,5%).

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В декабре штаты Мэн и Колорадо запретили Трампу участвовать в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия, однако экс-президент пытается оспорить эти запреты. Его участию в выборах также могут помешать судебные разбирательства: Трамп — фигурант четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.

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Борис Джонсон Дональд Трамп выборы президента США Великобритания
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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