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В Китае 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии

«Синьхуа»: 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии в Китае

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Сигнал тревоги в общежитии при школе в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени (18:00 по мск) 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, пишет агентство.

Кроме 13 погибших один человек получил ранения, в настоящее время он находится в больнице, состояние стабильное

Местные власти начали расследование причин произошедшего.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В ноябре пожар произошел на угольном предприятии в провинции Шаньси в центральной части Китая. Тогда погибли по меньшей мере 25 человек. По информации CCTV, пострадавшие отравились продуктами горения.

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