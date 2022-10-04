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Почти 300 человек эвакуировались из саратовского общежития из-за пожара

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В здании общежития Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) произошел пожар, из здания эвакуировались 270 человек, сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Саратовской области Наталия Куличенкова.

По ее словам, сообщение о возгорании в пятиэтажном здании на 2-й Садовой улице поступило в 20:54 (19:54 мск). На месте было установлено, что горела комната на третьем этаже, площадь пожара составила 15 кв. м. Огонь потушили к 21:23 (20:23 мск).

«За медицинской помощью обратились четыре человека, предварительно, с отравлением продуктами горения. В настоящее время осматриваются медиками. Причины пожара устанавливаются», — сообщила Куличенкова.

Минздрав региона располагает информацией о трех пострадавших.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

11 сентября в Саратове произошло возгорание в подвальном помещении хирургического корпуса клинической больницы имени С.Р. Миротворцева при СГМУ на улице Большой Садовой. Персонал и пациентов учреждения эвакуировали. В Минздраве региона сообщили, что при пожаре никто не пострадал.

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