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В Усачевских банях в Москве произошел пожар

В Усачевских банях в Москве произошел пожар
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На территории Усачевских бань в Москве произошел пожар, он уже потушен, сообщило Главное управление МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Усачева, дом 10, строение 1, поступило в 6:34 мск.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в двухэтажном административном здании с мансардой. Принятыми мерами в 7:39 пожар был локализован на площади 50 кв. м», — рассказали в ведомстве.

В 8:05 пожар был полностью ликвидирован, сведений о пострадавших нет. Телеграм-канал Shot сообщил, что десять сотрудников эвакуировались сами.

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Усачевские бани находятся в Хамовниках. Их строительство велось с 1931 года, начали работу они в 1934 году. На момент открытия Усачевские бани были одним из самых крупных комплексов в городе. Как сообщается на сайте учреждения, его любили посещать космонавт Юрий Гагарин и актер Юрий Никулин.

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