Число погибших в результате пожара на угольном предприятии в Китае выросло до 25

В Китае в результате пожара на угольном предприятии погибли 25 человек

Фото: China Photos / Getty Images

В результате пожара на угольном предприятии в городе Люйлян в провинции Шаньси в центральной части Китая погибли по меньшей мере 25 человек, передает CCTV.

Ранее телеканал сообщал об 11 жертвах, затем их число выросло до 19.

Как сообщает CCTV, возгорание началось 16 ноября около 6:50 по местному времени (01:50 мск). Пожар произошел в четырехэтажном здании компании Shanxi Luliang Lishi District Yongju Coal Co. в районе Лиши. Из помещений эвакуировали 63 человека. По данным CCTV, пострадавшие отравились продуктами горения.

Тушение пожара продолжается. Всех пострадавших, по информации телеканала, госпитализировали.

В конце сентября пожар произошел на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня. В результате погибли пять человек, в том числе трое пожарных. Также жертвами стали мужчина и женщина, пострадавшие от огня, которых изначально удалось спасти. Пострадали более 100 человек, их госпитализировали.