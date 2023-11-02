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В Москве арестовали трех подозреваемых в попытке взорвать общежитие РУДН

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке взрыва общежития РУДН
В отношении всех трех фигурантов заведено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Суд в Москве арестовал их до января 2024 года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения трем подозреваемым в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Фигурантами дела стали Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеев Д. Г. Полякова и Сергеева задержали до 2 января 2024 года, Демина — до 1 января 2024 года. В отношении всех троих заведено дел по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п.«а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

Других деталей дела пресс-служба суда не сообщила.

Вуз был основан в феврале 1960 года как Университет дружбы народов. Через год университету присвоили имя Патриса Лумумбы, первого премьер-министра Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года.

В феврале 1992 года российское правительство решило переименовать вуз в Российский университет дружбы народов. В марте 2023 года университету вернули имя Патриса Лумумбы.

В 2021 году вуз занимал второе место в России по количеству иностранных студентов. По данным Министерства науки и высшего образования, в РУДН тогда учились 7 569 иностранцев. Всего число студентов вуза из-за рубежа тогда составляло 297,9 тыс. человек. В 2022 году число иностранных студентов в РУДН достигло почти 11 тыс., сообщал президент РУДН и экс-министр образования Владимир Филиппов. По его словам, больше всего студентов из Китая, Ирана, Вьетнама, Эквадора, Монголии, Индии, Нигерии, Замбии.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
РУДН теракт взрыв Москва
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