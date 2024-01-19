Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м

Фото: Владислав Шатило / РБК

Площадь пожара на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, которую атаковал украинский БПЛА, составляет 1 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. м. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м», — сказал источник.

Пожар на Клинцовской нефтебазе начался утром 19 января, после того как украинский беспилотник сбросил на нее боеприпас. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнял губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Для помощи в ликвидации возгорания на нефтебазе прибыл пожарный поезд со 120 т воды и 5 т пенообразователя. На движение поездов в районе станции Клинцы ситуация с пожаром не повлияла.

Об уничтожении БПЛА самолетного типа в Брянской областью ранее отчиталось Минобороны. По данным военного ведомства, атака была пресечена в районе 6:40 мск.

С начала российской военной операции Брянскую область регулярно обстреливают со стороны Украины. Регион также подвергается атакам беспилотников. С февраля 2023 года в нем действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.