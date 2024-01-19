С июля в Латвии начнут регистрировать однополые пары
Власти Латвии узаконили регистрацию однополых пар, нововведение в закон «О нотариате» вступит в силу летом, сообщает Delfi.
Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что соответствующие поправки, принятые в ноябре 2023 года, вступят в силу с 1 июля 2024 года. Согласно документу, сведения о заключении и прекращении партнерств, в том числе однополых, будут вноситься в регистр физических лиц.
Авторы поправок объяснили, что партнерство станет новым способом юридически укрепить отношения между двумя взрослыми людьми и предоставить им социальную и экономическую защиту. По их мнению, при совместном проживании или создании совместного хозяйства между двумя людьми могут возникнуть близкие личные отношения, невзирая на пол обеих участников пары.
В июне 2023 года эстонский парламент принял закон, который разрешает двум совершеннолетним гражданам заключать брак вне зависимости от их пола. Документ вступил в силу с 1 января 2024 года. За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 против, один воздержался.
В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
Верховный суд России 30 ноября 2023 года признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его на территории страны. Ведомство усмотрело в деятельности ЛГБТ-сообщества «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
19 января 2024 года саратовское издание «Свободные новости» опубликовало копию текста решения Верховного суда. Так, по мнению Минюста, «Международное движение ЛГБТ» появилось в США в 60-х годах прошлого века как «часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений».
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