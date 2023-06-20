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Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки

Парламент Эстонии разрешил однополым парам вступать в брак и усыновлять детей
Однополые пары в Эстонии смогут с 2024 года вступать в браки и усыновлять детей; также сохранится возможность заключать договор о совместной жизни. Помимо Эстонии, однополые браки разрешены еще в 34 странах
Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Эстонский парламент (Рийгикогу) принял закон, который разрешает двум совершеннолетним гражданам заключать брак вне зависимости от их пола. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Эстония стала первой из стран бывшего СССР и первой страной Центральной Европы, легализовавшей однополые союзы.

За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 против, один воздержался. Согласно документу, со следующего года однополые пары смогут усыновлять детей; супруг сможет усыновлять ребенка своего партнера при согласии биологических родителей. Закон также устанавливает принцип, по которому у ребенка не может быть больше двух родителей; права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям.

Закон также сохраняет возможность заключить вместо брака договор о совместной жизни. Он гарантирует паре право принимать решения, касающиеся друг друга, и при необходимости получать пособия и компенсации, уточняет ERR.

Проект прошел первое чтение 22 мая, к нему было представлено 711 поправок.

В 2014 году в Эстонии приняли Закон о совместном проживании, который позволил однополым парам заключать гражданские партнерства. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, это стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех граждан страны, в то же время государство оставило определенную часть общества «в правовой неразберихе, зачастую вынуждая заниматься ненужными судебными спорами, которые могут длиться годами». Новый закон призван положить этому конец, сказал Рийсало.

До решения эстонского парламента однополые браки были разрешены в 34 государствах, в том числе в Андорре, Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Кубе, Франции, Германии, Мексике и ЮАР. В других странах Балтии — Литве и Латвии — рассмотрение соответствующих законов застопорилось, пишет Reuters.

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Вопрос легализации однополых браков рассматривают на Украине. Однако, напомнил президент Владимир Зеленский, по Конституции брак основан на согласии мужчины и женщины, а в условиях военного положения (действует с 24 февраля 2022 года, после ввода в страну российских войск) ее менять нельзя.

В Кремле, ссылаясь на Конституцию, заявляли, что в России регистрация однополых браков невозможна. В 2020 году в Основной закон по предложению президента Владимира Путина включили положение, что брак является союзом между мужчиной и женщиной; ее утвердили по итогам голосования. С декабря 2022-го в стране действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эстония однополые браки парламент усыновление
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