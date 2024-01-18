Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе. Об этом сообщил телеканал Al-Masirah со ссылкой на хуситов.

Судно было атаковано несколькими противокорабельными ракетами. Хуситы утверждают, что зафиксировали прямое попадание в судно.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило, что хуситы нанесли удар по американскому судну Genco Picardy. Никто не пострадал, но есть «некоторые повреждения». Судно продолжило движение.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что у йеменского порта Аден одно судно было атаковано с помощью «неуправляемого воздушного устройства». На борту которого возник пожар, его потушили. Экипаж не пострадал.

15 января хуситы атаковали американское судно Eagle Gibraltar, которое шло под флагом Маршалловых Островов. Удар был нанесен к юго-востоку от йеменского города Аден. Ракета попала в левый борт судна, после этого в трюме начался пожар, но корабль остался на плаву.

После начала войны Израиля с ХАМАС хуситы объявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут наносить удары по кораблям под флагом Израиля, а также связанным с израильскими компаниям судам. Атакам с помощью ракет и беспилотников подвергались и корабли, которые не имели отношения к Израилю.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений, к ней присоединились страны Евросоюза и другие государства. Позже, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы продолжат атаковать суда в Красном море. После этого ударам подверглись еще несколько судов.