Может ли на Ближнем Востоке разгореться большая война Иран ответил на действия США против хуситов ударами по Ираку, Сирии и Пакистану

Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Ираке, Сирии и Пакистане. США продолжают операции против хуситов в Йемене и готовы вернуть этому движению статус террористов. Как связаны эти события — разбирался РБК

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

17 января Министерство иностранных дел Пакистана объявило, что отзывает посла из Ирана в ответ на удар Тегерана по пакистанской территории. «Мы передали иранскому правительству, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Ирана в Пакистане, который в настоящее время находится с визитом в Иране, может пока не возвращаться», — сообщило ведомство. В Пакистане также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые были запланированы с Ираном в ближайшие дни.

Этому предшествовала серия ударов иранских вооруженных сил по соседним странам — Пакистану, Сирии и Ираку.

Зачем Иран наносил удары по соседям

Вечером 15 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по Эрбилю, столице Иракского Курдистана, автономного региона на севере страны. В Тегеране заявили, что баллистические ракеты поразили позиции «иранских оппозиционных группировок», а также «одну из главных штаб-квартир израильской разведки «Моссад», которую власти Ирана сочли причастной к гибели командиров КСИР в декабре, когда Израиль атаковал ракетами сирийскую территорию.

В результате ракетного обстрела КСИР был разрушен дом известного курдского бизнесмена Пешрава Дизая. Вместе с ним погибли его 11-месячная дочь, ее няня и гостивший у предпринимателя бизнес-партнер Карам Михаил. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Один из ударов пришелся на район вблизи американского консульства в Эрбиле, но дипломаты и здания дипмиссии не пострадали.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани назвал ракетные удары «открытым актом агрессии» против его страны и предупредил о серьезном уроне двусторонним отношениям. Иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил, что в Эрбиле не было никаких объектов «Моссада», а Иран решил нанести удар по соседу, потому что «не может или не хочет атаковать Израиль». 9 января иракский парламент проголосовал за окончательный вывод американских военных с территории страны, но атака Ирана может значительно усложнить этот процесс, отмечает The New York Times.

Затем Тегеран нанес удары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Иранские власти назвали свои действия ответом на организованный группировкой теракт на могиле генерала КСИР Касема Сулеймани в годовщину его смерти, 3 января (погибли 84 участника траурной процессии, еще около 200 получили ранения).

Вечером 16 января иранские власти провели третий в течение суток ракетный обстрел: как утверждалось, по штабам движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), базирующегося в Пакистане и поддерживающего белуджийских сепаратистов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Пакистанское правительство категорически осудило действия Тегерана и сообщило, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. «Еще более тревожно, что этот незаконный акт произошел, несмотря на наличие нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном, — заявил МИД Пакистана. — В Пакистане всегда говорили, что терроризм — это общая угроза для всех стран региона, которая требует скоординированных действий».

Как иранские удары связаны с борьбой США с хуситами

В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли скоординированные точечные удары по 60 объектам йеменского движения «Ансар Аллах» (его сторонники также известны как хуситы) в йеменских городах Сане, Ходейде, Сааде, Дхамаре и Таизе. Операция стала ответом на продолжающиеся нападения на коммерческие суда и военные корабли в Красном море, которые сами хуситы называют своим вкладом в борьбу палестинского народа с Израилем.

По американским данным, с 19 ноября прошлого года по 11 января нынешнего «Ансар Аллах» предприняло по меньшей мере 27 атак. Крупнейшая из них была 9 января: боевики выпустили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну баллистическую по торговым судам в Красном море. Все они были сбиты с американских и британских военных кораблей, развернутых в регионе в рамках операции Prosperity Guardian («Страж процветания»). Это стало для Вашингтона последней каплей, и было принято решение об авиаударах по Йемену.

13 января США в одиночку нанесли еще один удар по его территории, уничтожив, как утверждает Центральное командование США, радарный комплекс, который хуситы использовали при осуществлении атак в Красном море.

Спустя несколько дней йеменские боевики возобновили удары по коммерческим судам и военному флоту, 16 января они поразили торговое греческое судно Zografia, следовавшее в Израиль. По данным Reuters, никто из членов экипажа не пострадал. В тот же день США нанесли третий за неделю удар, уничтожив четыре баллистические ракеты, которые «Ансар Аллах» готовилось выпустить по целям в Красном море.

17 января Белый дом сообщил, что внесет «Ансар Аллах» в список террористических организаций, откуда группировка была исключена в 2021 году. В администрации США уверены, что хуситы совершают атаки при технологической и разведывательной помощи Тегерана, который отрицает свою причастность к этому. «Народ Йемена и других стран региона, защищающий палестинский народ, действует в соответствии со своим опытом и собственными интересами и не получает от нас никаких приказов или указаний», — заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Из заявлений иранских властей прямо не следует, что удары по Ираку, Сирии и Пакистану связаны с операцией США против хуситов. Однако она могла стать не единственным фактором, подтолкнувшим Тегеран к таким действиям, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов. «Иран показывает свои возможности по обеспечению безопасности с использований модных ракетных вооружений и дронов. Это не решение военных вопросов, а в первую очередь демонстрация силы и своего рода военная пиар-акция. Хуситский сюжет здесь был скорее одним из элементов», — пояснил специалист в беседе с РБК.

Научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон отметил, что удары США и Ирана роднит обоюдное пренебрежение альтернативными, более легальными и институциональными методами. «Вместо того чтобы бороться с этими негосударственными субъектами, например путем введения санкций, и те и другие прибегают к применению силы. Возможно также, что Тегеран рассчитывает, что США и Запад более сдержанно отреагируют на его удары по Ираку, Сирии и Пакистану из-за собственных действий в Йемене», — заявил он РБК.

Чем опасна эскалация на Ближнем Востоке

Череда ракетных ударов, нанесенных за последнюю неделю поочередно США, Великобританией, Ираном и повстанцами-хуситами, усиливает опасения, что на Ближнем Востоке может разгореться большая война; их испытывают как в государствах региона, так и в Вашингтоне, пишет The Associated Press. Администрация США сомневалась, наносить ли удары по хуситам, именно потому, что боялась перерастания войны в секторе Газа в общерегиональный конфликт и втягивания в него.

Эти опасения разделяет и французское руководство. Президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что решил не присоединяться к американским и британским ударам 12 января во избежание дальнейшей эскалации и без того накаленной ситуации.

Впрочем, опрошенные РБК эксперты считают подобный сценарий маловероятным, поскольку в нем не заинтересован никто из региональных и мировых игроков. С большей долей вероятности США и Иран будут избегать прямой конфронтации и действовать опосредованно, через «прокси» и других негосударственных акторов.

По мнению Бертона, Иран и так испытывает значительное экономическое давление, а затягивание палестино-израильского конфликта вдобавок может привести к его дальнейшему разрастанию и росту оппозиционных настроений внутри страны. США также не заинтересованы в увязании в очередном конфликте на Ближнем Востоке с многолетними расходами, как было после вторжений в Ирак и Афганистан. «Даже Израиль, вероятно, не будет приветствовать расширение нынешних боевых действий на два или более фронта, особенно если боевые действия на них примут затяжной характер», — предположил эксперт.

Втягивание в конфликт Израиля и ХАМАС все большего числа региональных и глобальных игроков, а также их прямая конфронтация не только повлекут за собой разрушительные последствия, но и значительно затруднят выход из кризиса, предупредил Бертон. однако негосударственные акторы, вроде йеменских хуситов и ливанской «Хезболлы», напротив, заинтересованы в дальнейшей эскалации, ведь тогда они получат от своих союзников еще больше ресурсов «для продолжения борьбы».

Кожанов также полагает, что региональные державы не заинтересованы в прямой конфронтации и, напротив, стремятся к скорейшему прекращению войны между Израилем и ХАМАС. Ведь до нападения палестинской группировки 7 октября и последующей операции израильской армии в секторе Газа на Ближнем Востоке наблюдалась общая тенденция к «замирению» действующих в регионе сил, в том числе между США и Ираном. «Однако фактор «черных лебедей» сохраняется, и мы видим постепенное повышение ставок, что тоже не способствует стабилизации обстановки. Но если мы и увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то оно будет связано с какими-либо эмоциональными шагами одной из сторон или случайностью», — прогнозирует он.