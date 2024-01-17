Судно загорелось у берегов Йемена после атаки дрона

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У берегов Йемена загорелось судно после атаки беспилотника, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в X (Twitter).

Капитан сообщил, что судно получило удар по левому борту из-за «неуправляемого воздушного устройства». После этого на борту возник пожар, его потушили. Судно и экипаж в безопасности.

После начала войны Израиля с ХАМАС действующие на территории Йемена хуситы объявили, что в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа» будут наносить удары по кораблям под флагом Израиля, а также связанным с израильскими компаниям судам. Атакам с помощью ракет и беспилотников подвергались и корабли, которые не имели отношения к Израилю.

В ответ на атаки в Красном море США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений. К ней присоединились страны Евросоюза и другие государства.

В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли серию ударов по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на торговые суда в Красном море. По данным центрального командования США, было поражено более 60 военных объектов.

Представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на удары США и их союзников. Затем хуситы атаковали еще несколько судов. В частности, 16 января в 140 км к северо-западу от йеменского порта Салиф ракета попала в греческий сухогруз Zografia, который шел под флагом Мальты.