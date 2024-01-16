У берегов Йемена ракета попала в греческий сухогруз Zografia

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В Красном море в греческий сухогруз Zografia, который шел под флагом Мальты, попала ракета в 140 км к северо-западу от йеменского порта Салиф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в охранной фирме порта и Министерстве судоходства Греции.

«Пострадавших нет, только материальный ущерб», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил греческий телеканал ERT-news, Zografia направляется в египетский порт Суэц для оценки состояния.

15 января у берегов Йемена пострадал американский сухогруз, ракета попала в левый бок, но судно осталось на плаву. Удар нанесла хуситская группировка «Ансар Аллах», в которой решили, что сухогруз следовал в Израиль.

В ночь на 12 января США объявили о воздушных ударах по хуситам в Йемене. Удары были нанесены в ответ на обстрелы хуситами кораблей, которые идут через Красное море к Суэцкому каналу.