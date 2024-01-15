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Общество ,  
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Wildberries нашла всех находившихся на сгоревшем складе сотрудников

Wildberries: местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада установлено
Фото: Дмитрий Васильев / Reuters
Фото: Дмитрий Васильев / Reuters

Всех сотрудников сгоревшего под Санкт-Петербургом склада Wildberries удалось найти, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — говорится в сообщении.

14 января в Wildberries сообщили, что им не удалось дозвониться до 54 человек, которые были на складе в Шушарах в момент пожара. Некоторые из них оставили там свои мобильные телефоны, чтобы быстро покинуть горящее помещение, уточнили в компании. Вечером того же дня местонахождение 16 человек оставалось неизвестным.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
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Пожар на складе Wildberries произошел утром 13 января в поселке Шушары под Санкт-Петербургом, потушить его удалось только спустя сутки. Огонь охватил 70 тыс. кв. м, пожару присвоили пятый, наивысший, ранг сложности. Одна женщина пострадала, она отравилась продуктами горения, ее состояние оценили как удовлетворительное, писали «Фонтанка» и 78.ru. Маркетплейс пообещал компенсации продавцам, чьи товары пострадали или были уничтожены.

Среди версий причин пожара — неисправность проводки и поджог. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. В Wildberries информацию о не сработавшей сигнализации опровергли. В итоге Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 201.

Wildberries нашла всех находившихся на сгоревшем складе сотрудников
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Теги
Wildberries Санкт-Петербург склад Пожар
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