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Общество ,  
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Wildberries сообщила о поисках 16 человек со сгоревшего склада

Wildberries: местонахождение 16 сотрудников сгоревшего склада неизвестно

Местонахождение 16 сотрудников Wildberries, которые находились на складе в Шушарах в момент пожара, продолжает оставаться неизвестным, сообщила компания в телеграм-канале. Публикация была сделана в 23:43 14 января мск.

Ранее в компании сообщили, что не могут дозвониться до 54 человек со сгоревшего склада. Некоторые из сотрудников во время эвакуации оставили на складе свои личные вещи, в том числе мобильные телефоны, отметили в Wildberries.

При этом пропавшими никто из сотрудников не числится, уточнили в компании. Для близких и родственников работников склада в Шушарах работает горячая линия.

Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries
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Пожар на складе компании начался утром 13 января, пожарные ликвидировали открытое горение только днем 14 января. Общая площадь склада составляет более 122 тыс. кв. м., пожару присвоили пятый ранг сложности (наивысший). Вечером 13 января стало известно об одной пострадавшей, ей 22 года, врачи оценивали состояние девушки как удовлетворительное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги
Wildberries склад Пожар Шушары Санкт-Петербург
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