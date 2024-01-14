Wildberries не смогла дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада

Wildberries не смогла дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Шушарах склада

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Wildberries не удалось дозвониться до 54 человек, которые были на складе в Шушарах в момент пожара, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект», — рассказали в Wildberries.

В компании также уточнили, что на данный момент никто из сотрудников сгоревшего склада не числится пропавшим.

Днем 14 января Wildberries открыла горячую линию для близких и родственников работников склада в Шушарах. Маркетплейс пояснил, что в ходе эвакуации некоторые сотрудники «вынужденно остались без связи».

Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом начался утром 13 января. К утру следующего дня пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 тыс. кв. м и потушить шесть очагов. Днем 14 января спасатели устранили открытое горение. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).