Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену

Лавров и глава МИД Ирана по телефону осудили удары США и Британии по Йемену

Хоссейн Амир Абдоллахиан и Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, в ходе которого осудили удары военных США и Великобритании по территории Йемена, сообщает пресс-служба российского МИДа.

«Особое внимание было уделено эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — говорится в сообщении.

Также министры выступили за прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в эксклав, а также обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора (его 15 января анонсировало Минобороны России).

В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет; при ударах задействовали свыше 100 высокоточных ракет. The New York Times писала, что США и союзникам удалось уничтожить лишь 20–30% от наступательного потенциала хуситов.

Хуситы в ответ пообещали продолжить атаковать суда (они утверждают, что их целями являются только израильские корабли) и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

13 и 14 января арабские СМИ и сами хуситы сообщали о новых ударах Вашингтона и Лондона по Йемену. 15 января в Аденском заливе у берегов Йемена американское судно подверглось ракетному удару.