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Война с хуситами ,  
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По Йемену нанесли новый удар

Sky News Arabia: на военном объекте хуситов в Ходейде произошел взрыв
Сюжет
Война с хуситами
Удар был нанесен по объекту на военно-морской базе, контролируемой хуситами в Ходейде, после того как оттуда была выпущена ракета в сторону Красного моря, сообщает Sky News Arabia
Фото: CENTCOM / X (ранее — Twitter)
Фото: CENTCOM / X (ранее — Twitter)

В городе Ходейда на западе Йемена на военном объекте хуситов произошел взрыв, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По словам собеседников, бомбардировке подвергся объект на военно-морской базе, контролируемой хуситами в Ходейде, после того как оттуда была выпущена ракета. Источники рассказали, что хуситы запустили ракету из Ходейды в сторону южной части Красного моря. Центральное командование США заявило, что ракета была выпущена по судну в восточной части Аденского залива.

О новом ударе по объекту хуситов также сообщает AFP в соцсети X. По данным источника агентства, был поражен объект, откуда была запущена ракета хуситов на окраине Ходейды. По его словам, был ли нанесен удар с моря или с воздуха, неясно.

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В субботу рано утром телеканал Al Mayadeen передавал, что в северной части йеменской столицы Саны произошли взрывы, а по авиабазе Аль-Далайми вблизи международного аэропорта Саны были нанесены авиаудары. Телеканал Al Manara также сообщал о взрывах в нескольких районах йеменской столицы и Ходейды. По словам источников канала, среди целей были авиабаза Аль-Дайлами, аэропорт Ходейда, а также береговые радары.

Позднее Центральное командование Соединенных Штатов заявило, что в ночь на 13 января эсминцем из ударной группы авианосца USS Carney с использованием ракет «Томагавк» был нанесен новый удар по радару хуситов.

По информации Al Mayadeen, вооруженные силы Йемена после новых ударов США 13 января провели маневры в провинции Саада.

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В ночь на 12 января авиация и боевые корабли США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене, они стали ответом на атаки на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет; при ударах задействовали свыше 100 высокоточных ракет.

Хуситы, несмотря на это, пообещали продолжить атаковать суда (они утверждают, что их целями являются только израильские корабли) и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

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Елена Чернышова
Йемен хуситы США авиаудар
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