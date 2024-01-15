Минобороны России анонсировало «большой договор» с Ираном

Москва и Тегеран подпишут «большой межгосударственный договор», сообщило Минобороны России. Ранее глава ведомства Сергей Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани

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Москва и Тегеран подпишут большой межгосударственный договор. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России по итогам телефонного разговора главы ведомства Сергея Шойгу с его иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в сообщении министерства.

Шойгу и Аштиани обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Ирана, а также обменялись мнениями по ситуации с региональной безопасностью. Глава Минобороны России отметил последовательное наращивание совместных усилий двух стран в «интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», приводит его слова пресс-служба министерства, добавив, что телефонный разговор «прошел в дружественной атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений» Москвы и Тегерана.

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В 2022 году США обвинили иранскую компанию Safiran Airport Services в том, что она поставляет России беспилотники, которые Москва использует на Украине. В сентябре того же года американский Минфин ввел санкции против этой компании. На Украине неоднократно сообщали об атаках дронов, в том числе «Герань-2». Киев считает, что на самом деле это иранские беспилотники типа Shahed.



И Иран, и Россия тогда отвергали утверждения о поставках Тегераном дронов Москве. Российская сторона отмечала, что западные страны не представили доказательств таким заявлениям.



Позже Иран признал поставки беспилотников России, но отметил, что делал это до начала военной операции на Украине.