Bloomberg узнал о приказе Байдена 1 января спланировать удар по Йемену

Байден поручил подготовить план ударов на объекты хуситов 1 января, а после атаки группировки 9 января утвердил «один из самых агрессивных» вариантов, пишет Bloomberg. В то же время США призывали Иран остановить атаки хуситов

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Утром 1 января президент США Джо Байден, находясь на отдыхе острове Санта-Крус, созвал совещание своей команды по национальной безопасности и поручил «активизировать усилия» по осуждению атак йеменских хуситов в ООН и продолжить создание многосторонней коалиции, предназначенной для защиты судоходства, сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

В то же время он дал указание подготовиться к переходу к альтернативным действиям, приказав военным «уточнить список целей, которые необходимо поразить в тандеме с союзниками». После этого обсуждения с британскими политиками и специалистами по оборонному планированию ускорились.

Как рассказали источники агентства, стороны обсудили варианты, которые включали операции спецназа, более агрессивные действия на море и удары на суше. США с самого начала настаивали на решительных действиях, в то время как Великобритания, европейские и ближневосточные союзники предупреждали, что «чрезмерное усердие в ответ» может втянуть Запад в прямой конфликт с Ираном, который поддерживает хуситов, отмечает Bloomberg.

По данным агентства, на этом фоне официальные лица США и Великобритании оценивали экономические последствия более масштабной войны в год выборов для обеих стран. Они предупреждали о значительных инфляционных последствиях и ударе по ВВП в случае начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, США в частном порядке призывали Иран прекратить атаки хуситов, однако Тегеран ответил, что не контролирует группировку. Крупнейшая атака хуситов 9 января дала понять, что дипломатия «вряд ли увенчается успехом» и изменила позицию Лондона.

После этого на встрече с Байденом в тот же день в Вашингтоне его команда представила военные варианты из списка потенциальных целей для нанесения ударов, который ведет Центральное командование США. По словам источника агентства, президент США выбрал один из наиболее агрессивных вариантов.

В конце встречи Байден приказал министру обороны Ллойду Остину предпринять военные ответные меры. Остин присоединился к встрече из Национального военного центра Уолтера Рида, куда его госпитализировали из-за осложнений после перенесенной операции по удалению рака предстательной железы. По данным Reuters, шеф Пентагона не раскрывал диагноз Байдену до этого дня.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по более чем 60 целям на 12 объектах хуситов в Йемене: системам ПВО, радарам, складам и местам запуска беспилотников и ракет. Арабские СМИ писали, что атакам также подверглись международные аэропорты. Хуситы сообщили о пятерых погибших повстанцах и еще шестерых раненых.

Россия, Турция и Иран осудили атаку. В Кремле назвали ее нелегитимной. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и Лондон в нарушении резолюции Совбеза ООН, принятой 10 января.

Хуситы обещали продолжать атаки на суда, несмотря на удары. В ночь на 13 января США нанесли новые удары по объектам группировки: целью стал радар, передавал CNN. Арабские СМИ писали о взрывах в столице Йемена Сане и на авиабазе Аль-Дайлами неподалеку от международного аэропорта Ходейда.