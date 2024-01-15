В Кремле выразили надежду на скорый визит Путина в Северную Корею

Кремль заявил о надежде на скорый визит Путина в Северную Корею

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может состояться в обозримом будущем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем [Северную Корею]. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он также не исключил, что президент встретится с главой северокорейского Министерства иностранных дел Цой Сон Хи. «Будем вас информировать», — добавил Песков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР в середине сентября 2023 года в ходе посещения России. Позже Песков сообщил, что президент «с благодарностью» принял это приглашение.

Это были вторые переговоры Путина и Ким Чен Ына. Первая встреча прошла в апреле 2019 года. Тогда лидер КНДР также прибыл в Россию.

Путин посещал столицу Северной Кореи Пхеньян в 2000 году, тогда он встретился с отцом Ким Чен Ына, Ким Чен Иром. По итогам переговоров главы государств договорились в случае опасности агрессии в отношении России или КНДР «незамедлительно вступить в контакт друг с другом».