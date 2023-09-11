Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына

Дмитрий Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына будет полноформатной

Ким Чен Ын (Фото: Getty Images)

В рамках визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запланированы переговоры делегаций и личная встреча с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Зарубин спросил, когда и при каких обстоятельствах пройдет встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына.

«Она может состояться на днях. Это будет полноформатный визит — переговоры делегаций. После при необходимости лидеры продолжат разговор один на один», — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из КНДР.

Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде из Пхеньяна 11 сентября, сообщал южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на источник в правительстве. Собеседник рассказал, что встреча глав государств должна пройти 13 сентября.

Источник РБК подтвердил дату, уточнив, что встреча пройдет не на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Ким Чен Ын был в России один раз — в 2019 году, тогда он посетил форум во Владивостоке.

По данным The New York Times, темой переговоров Путина и Кима станет поставка Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет для продолжения военных действий на Украине.

Путин 9 сентября поздравил северокорейского коллегу с 75-й годовщиной основания КНДР и выразил надежду, что Москва и Пхеньян продолжат укреплять сотрудничество для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.