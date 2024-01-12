Гладков отчитался об обложенных песком и бетоном остановках в Белгороде

В Белгороде девять транспортных остановок обложили мешками с песком, еще пять — бетонными плитами. После обстрела 30 декабря было выдано поручение укрепить все 556 остановок в городе

Фото: fonar.tv

В Белгороде за последние дни укрепили девять остановок общественного транспорта мешками с песком, еще пять — бетонными плитами. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мы уже говорили о том, что начинаем дополнительные меры по обеспечению безопасности наших жителей, например, в выполнении работы по укреплению остановок, то есть мест, где большое количество скопления людей есть. За последние дни девять остановок обложены мешками с песком, пять остановок обложены бетонными плитами», — написал губернатор.

По словам Гладкова, мэр Белгорода Валентин Демидов предложил в этих целях использовать модульные конструкции, которые изготавливаются для Минобороны России. Их будут устанавливать в местах скопления людей, которые невозможно укрепить мешками с песком или бетонными блоками, рассказал губернатор Белгородской области. «Поэтому будем ориентироваться на ваши пожелания, советы, видение. Работа предстоит большая, но вместе мы справимся», — обратился он к жителям города.

30 декабря Белгород подвергся самому массовому обстрелу с начала военной операции на Украине, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 пострадали. После этого Гладков поручил укрепить все 556 остановок в городе.

В 2023 году окна школ в Белгороде также укрепляли мешками с песком к началу учебного года.