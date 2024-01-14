В Белгороде появились модульные железобетонные укрытия от обстрелов

Фото: chp_belgorod / VK

В Белгороде установили первые модульные укрытия из железобетона, сообщают местные издания.

Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием, пишет «Бел.ру». О появлении модульных укрытий на улицах города рассказал и телеграм-канал «Жесть Белгород». На них большими буквами написано слово «Укрытие».

О том, что в Белгороде установят железобетонные укрытия, губернатор Вячеслав Гладков сообщил 13 января. Он рассказал, что региональное управление Росгвардии провело успешное испытание конструкций, с помощью которых защищает личный состав Минобороны. Цель властей — создать дополнительные укрытия там, где собираются горожане, например на остановках.

Гладков также рассказал, что во время испытаний вблизи укрытий подрывали боеприпасы с большим количеством поражающих элементов — от 350 до 3 тыс. Результаты тестирования подтвердили, что конструкции значительно повышают шансы на выживание в случае обстрела.

После начала военной операции Белгородская область периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. Один из самых серьезных ударов был нанесен по центру города 30 декабря. В день удара и в течение нескольких дней после него погибли 25 человек, среди которых было пять детей.