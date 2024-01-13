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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде после испытаний установят дополнительные бетонные укрытия

Гладков: в Белгороде после испытаний установят дополнительные бетонные укрытия
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков поручил начать использовать специальные модульные конструкции после атаки на Белгород 30 декабря. По его словам, испытания железобетонных укрытий прошли успешно, теперь их начнут устанавливать в городе
Фото: https://t.me/vvgladkov
Фото: https://t.me/vvgladkov

Испытания модульных железобетонных укрытий с двойным армированием прошли успешно, теперь такие укрытия начнут устанавливать в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня вместе с региональным управлением Росгвардии провели испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием. Эти модули использует Министерство обороны для защиты личного состава. Наша цель — создать дополнительные укрытия в местах скопления жителей, например, на остановочных комплексах. В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями», — написал глава региона.

По его словам, в ходе испытаний рядом с укрытиями были подорваны боеприпасы, начиненные большим количеством поражающих элементов — от 350 до 3 тыс. элементов в одном взрывоопасном предмете. «Испытания показали, что такие конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде», — подчеркнул Гладков.

Гладков отчитался об обложенных песком и бетоном остановках в Белгороде
Политика
Фото:Евгений Силантьев / ТАСС

С конца декабря Белгородская область подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. В результате серии ракетных атак по Белгороду и обстрелов приграничных территорий только за новогодние каникулы в регионе 27 мирных жителей погибли, свыше 120 получили ранения, большая часть — при обстреле Белгорода 30 декабря.

Президент России Владимир Путин назвал обстрел терактом. Он подчеркнул, что ВСУ нанесли удар «по центру города, где люди гуляют перед Новым годом».

Гладков после атаки 30 декабря сообщил, что все 556 автобусных остановок Белгорода защитят бетонными блоками и мешками с песком. Их начали укреплять уже 11 января. Спустя сутки глава региона сообщил, что в качестве укрытий также планируется использование модульных конструкций.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород Укрытие Вячеслав Гладков обстрелы Военная операция на Украине
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