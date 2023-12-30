 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30

«Ъ»: При обстреле Белгорода пострадали около 30 человек
Фото: belgorod1 / VK
Фото: belgorod1 / VK

В результате обстрела в Белгороде пострадало около 30 человек, сообщают «Коммерсантъ» и РЕН со ссылкой на источник. По данным «Коммерсанта», от пяти до семи человек погибли.

По информации «Ъ», удар с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесли со стороны Харьковской области. Взрывы прогремели в центральной части города.

В Белгороде после удара запустили горячую линию для заявок о пострадавших
Политика
Фото:shepot_belgorod / VK

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительном данным, погибли два ребенка, есть пострадавшие, однако точное число неизвестно. В городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Она длилась примерно 45 минут. В городе запустили горячую линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Материал дополняется.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Белгородская область Белгород обстрел

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
В Белгороде возникли 10 пожаров после обстрела ВСУ Политика, 16:47
Удар ВСУ по центру Белгорода и рассказ очевидца. Видео Политика, 16:45
Фермы, технологии и роботы: как делают колбасу РБК и Черкизово, 16:44
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30 Политика, 16:41
«Спартак» упустил победу в матче КХЛ, ведя со счетом 4:1 Спорт, 16:34
В Белгороде после удара запустили горячую линию для заявок о пострадавших Политика, 16:33
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу Спорт, 16:22
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Гладков сообщил о попадании в спорткомплекс при обстреле поселка ВСУ Политика, 16:04
Жителей Белгорода призвали идти в укрытия из-за ракетной угрозы Политика, 15:47
Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по блицу Спорт, 15:42
Минобороны заявило о поражении складов ВСУ на аэродроме Староконстантинов Политика, 15:28
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода Политика, 15:15
«Ак Барс» в матче против «Салавата Юлаева» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 15:14
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца Легойды Общество, 15:03