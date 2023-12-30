Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30
В результате обстрела в Белгороде пострадало около 30 человек, сообщают «Коммерсантъ» и РЕН со ссылкой на источник. По данным «Коммерсанта», от пяти до семи человек погибли.
По информации «Ъ», удар с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) нанесли со стороны Харьковской области. Взрывы прогремели в центральной части города.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе по центру Белгорода. По предварительном данным, погибли два ребенка, есть пострадавшие, однако точное число неизвестно. В городе запустили сирену ракетной опасности — губернатор призвал жителей спуститься в укрытия. Она длилась примерно 45 минут. В городе запустили горячую линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
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