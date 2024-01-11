Остановки в Белгороде начали укреплять мешками с песком

Остановки в Белгороде после обстрелов начали защищать мешками с песком и блоками

Губернатор Вячеслав Гладков после атаки 30 декабря поручил защитить от обстрелов все 556 остановок в городе. Их обложат бетонными блоками и мешками с песком, сообщал мэр Валентин Демидов

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Остановки в Белгороде начали обкладывать мешками с песком, сообщает в своем телеграм-канале местное издание FONAR.TV.

Мэр Валентин Демидов ранее во время прямого эфира с жителями сообщил, что остановки в городе укрепят бетонными блоками и мешками с песком по поручению губернатора, пишет издание «МОЁ! Белгород». Глава региона Вячеслав Гладков поставил задачу защитить от обстрелов все 556 остановок.

Издание пишет, что остановки в Белгороде серьезно пострадали во время атаки 30 декабря. В тот день центр города подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, еще более 100 получили ранения. В Минобороны заявили, что украинские военные использовали ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большую часть ракет перехватила ПВО, утверждало ведомство. Президент Владимир Путин назвал обстрел терактом. Еще один обстрел произошел вечером 8 января, когда система ПВО сбила десять ракет РСЗО RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. При ударе пострадали три человека.

9 января Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора защитят бетонными блоками и мешками с песком. «Вопрос находится уже в работе. Администрация города Белгорода занимается тем, что будем обкладывать и блоками, и мешками с песком, для того чтобы обезопасить жителей, которые пользуются общественным транспортом», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

К началу учебного года в прошлом году окна школ в Белгороде также укрепляли мешками с песком.