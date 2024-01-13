 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Россию из Азербайджана ввезли 300 тыс. яиц

Россельхознадзор: в Россию из Азербайджана ввезли 300 тыс. яиц
Фото: fsvps.gov.ru
Фото: fsvps.gov.ru

В Россию из Азербайджана привезли еще одну партию яиц более чем из 300 тыс. штук, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«13 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Всего Баку поставил России уже 1,8 млн яиц, добавили в ведомстве.

Первая партия яиц из Азербайджана прибыла 19 декабря, в ней было 36 т яиц — 612 тыс. штук. Во второй партии было 306 тыс. яиц на 18 т.

В Росптицесоюзе предупредили, что импорт яиц не поможет сбить цены
Бизнес
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Кроме Азербайджана ввозить яйца в Россию также собирались Турция и Иран. Российские власти открыли импорт яиц из-за роста цен. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года цены на куриные яйца в целом по России выросли на 36%. Регионами — лидерами по росту цен стали Крым и Пензенская область, там стоимость яиц выросла на 60%.

Президент России Владимир Путин объяснил быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства и тем, что «вовремя не открыли импорт пошире».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабре 2023 года предположил, что цены снизятся после Нового года. Однако в Росптицесоюзе заявили, что поставки яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен, поскольку закупочная стоимость зарубежной продукции не уступает внутрироссийской.

Где и как выросли цены на яйца. Инфографика
Экономика

Теги
Азербайджан яйца Россельхознадзор импорт куриные яйца
Материалы по теме
Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах
Общество
В Московский регион доставили первые импортированные из Турции яйца
Экономика
ФАС заявила, что нашла новые случаи повышения цен на яйца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ Политика, 21:23
Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения Спорт, 20:55
Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы Спорт, 20:46
В Белгородской области после атаки дронов-камикадзе пострадали 2 человека Политика, 20:39
Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом сократилась в 17 раз Общество, 20:34
«Динамо» разгромило «Торпедо» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 20:23
В Россию из Азербайджана ввезли 300 тыс. яиц Экономика, 20:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
По Йемену нанесли новый удар Политика, 19:56
Власти Британии вскрыли «чемоданную» схему вывода денег в Дубай Общество, 19:47
Тарасова оценила выступление фигуристок на чемпионате Европы Спорт, 19:43
В Минобрнауки рассказали, как изменятся цены на обучение в вузах Общество, 19:29
Эксперты предупредили о конфронтации властей США и Техаса из-за границы Политика, 19:25
Шарапова купила дом в Калифорнии за $11,5 млн по соседству с Кэти Перри Спорт, 18:54
Пашинян сделал новое предложение Азербайджану Политика, 18:39