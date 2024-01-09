В Московский регион доставили первые импортированные из Турции яйца

Первые две партии куриных яиц из Турции прибыли в Московский регион

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Обе партии куриных яиц, поступивших в Россию из Турции, доставлены в Москву и область, сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

«В период новогодних праздников в Московский регион осуществлены поставки куриных яиц из Турции», — говорится в сообщении ведомства.

Первая партия турецких яиц прибыла в Россию 3 января. Тогда через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане их было ввезено 316,8 тыс. штук. Вторая партия почти такого же объема была доставлена в страну из Турции 5 января.

Цены на яйца начали резко расти по всей России осенью 2023 года. К началу декабря их рост составил 15%, а по сравнению с декабрем 2022 года — 36,5%. 13 декабря Росстат сообщил, что цены начали подниматься быстрее и выросли еще на 4,5%. 14 декабря за подорожание яиц извинился в ходе прямой линии президент Владимир Путин, он назвал его сбоем в работе правительства. На следующий день ФАС завела дело против нескольких производителей за рост цен.

В целях корректировки ситуации правительство решило увеличить производство яиц внутри страны, а также нарастить импорт. Для этого в конце года была отменена пошлина на ввоз яиц до июля 2024 года.

Кроме Турции три партии куриных яиц в Россию уже поставил Азербайджан. Первая поставка в количестве 612 тыс. шт. состоялась 19 декабря, в рамках второй поставки 21 декабря было отправлено вдвое меньше яиц — 306 тыс. шт. Аналогичная поставка произошла и 24 декабря.