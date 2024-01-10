В Росптицесоюзе предупредили, что импорт яиц не поможет сбить цены

В России не снизится стоимость куриных яиц вследствие импорта из Турции и Азербайджана, закупочные цены на них не ниже российских, сообщили в ассоциации производителей. Путин объяснял рост цен тем, что «не открыли импорт пошире»

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Поставки куриных яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен и другим позитивным эффектам, заявила «Парламентской газете» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

«Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — сказала она.

Росптицесоюз объединяет около 250 предприятий, составляющих 80% рынка мяса птицы и яиц.

Аналогичное мнение выразили и в Госдуме. В закупке импортные яйца «никак не могут быть меньше закупочной стоимости отечественных», указал глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин: «Особенно если брать, например, яйца из Турции. Даже в силу логистики никакого снижения цены ждать не стоит».

Президент Владимир Путин объяснял рост цен тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». По его мнению, «видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают». Путин отметил, что придерживается этой версии, «хоть и говорят, что это не так, но, мне кажется, так». Президент принес извинения за подорожание яиц, назвав ситуацию сбоем в работе правительства.

Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, указывал Росстат.

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Для исправления ситуации власти приняли решение увеличить производство яиц внутри страны и обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставки ожидаются из Турции, Ирана и Азербайджана.