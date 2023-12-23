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В Россию привезли вторую партию яиц из Азербайджана

Россельхознадзор: в Россию ввезли 18 тонн яиц из Азербайджана
Фото: Россельхознадзор
Фото: Россельхознадзор

В Россию доставили вторую партию куриных яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

Яйца ввезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» 21 декабря. В этот раз доставили 18 т — 306 тыс. штук. Первую партию привезли в страну 19 декабря, в ней было 36 т яиц — 612 тыс. штук.

По данным Росстата, с начала 2023 года цены на куриные яйца в России выросли на 46,2%, а за неделю с 12 до 18 декабря — в среднем на 4,6%.

Для исправления ситуации власти решили увеличить производство яиц внутри страны, а также обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран. Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. Обычный размер пошлины на импорт яиц составляет 15%.

Помимо Азербайджана, поставки ожидаются также из Турции и Ирана

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Фото:Павел Колядин / ТАСС

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, повышение стоимости яиц — сезонный фактор. Он надеется, что после Нового года этот продукт подешевеет.

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Президент России Владимир Путин объяснил быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Патрушев в ответ признал, что «не до конца справился с поставленной задачей», но понадеялся, что «президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили».

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Теги
Азербайджан куриные яйца яйца Россельхознадзор
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